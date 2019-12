San Fruttuoso da record: ecco l'albero di Natale (all'uncinetto) più alto del mondo

È stato ufficialmente allestito in piazza Martinez l’albero di Natale realizzato a uncinetto, il più grande del mondo, pronto a entrare nel Guinness dei primati.

L’albero è formato da una struttura di acciaio realizzata e fornita dal Municipio Bassa Valbisagno, alta 11 metri, che riproduce le fattezze di un abete, ricoperta da 4.500 coloratissime “piastrelle” confezionate a uncinetto dalla comunità di San Fruttuoso. L'idea arriva da Jadwiga Pacholec, commerciante di San Fruttuoso che ha tratto ispirazione da un albero molto simile realizzato a Trivento, ma alto "appena" 7 metri.

Jadwiga, conquistata dall'iniziativa, ha lanciato un appello via Facebook per "reclutare" persone in grado di mettersi a sferruzzare e realizzare un albero da record. Oltre 30 le persone che hanno collaborato realizzando le mattonelle e donando la lana necessaria per confezionarle, tutte unite dall'obiettivo di promuovere il quartiere. E dopo tre mesi di lavoro, l'impresa è stata completata e si attende di l'iscrizione nel Guinness.

L’installazione è durata due giorni, e l’attesa adesso è per la grande festa organizzata per l’accensione, fissata per domenica 8 dicembre, l’Immacolata: alle 16.30 inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio, alle 17.30 accensione dell’albero.