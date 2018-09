Agci Liguria: Enrico Malagamba è il nuovo presidente regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

AGCI Liguria (Associazione Generale delle Cooperative Italiane) si rinnova all’insegna del rilancio delle politiche di assistenza, tutela, promozione e vigilanza delle cooperative aderenti sul territorio regionale. La VII Assemblea congressuale del 19 settembre, tenutasi a Genova nella nuova sede di via Dante, ha eletto il suo nuovo Presidente, Enrico Malagamba, già coordinatore regionale dell’Associazione e Presidente della storica Cooperativa San Giorgio, che ha subito voluto ricordare la tragedia del crollo del Ponte Morandi sottolineando l’orgoglio e la solidarietà dei genovesi che stanno lavorando per costruire il futuro: al loro fianco, anche l’AGCI Liguria, impegnata in iniziative per la ricostruzione e per scongiurare il rischio di pesanti ripercussioni sulla vita sociale ed economica dell’area colpita. Numerose le novità previste da AGCI Nazionale per il rilancio di AGCI Liguria e di tutte le Associazioni territoriali: maggiore informatizzazione della banca dati, servizi informativi puntuali sulle novità fiscali, economico-finanziarie, giuridiche e societarie, aggiornamento sui bandi nazionali e comunitari per facilitare l’accesso delle imprese ai finanziamenti, assistenza per l’accesso al credito riguardo particolari strumenti finanziari (sistema bancario, General Fond, Cfi, Cooperfidi Italia), accesso ai fondi per la Formazione Continua in particolare attraverso il Consorzio Nazionale Meuccio Ruini e il fondo Fon.Coop.

“Abbiamo piena fiducia nella nuova compagine esecutiva degli organi dell’Associazione regionale – ha dichiarato il Presidente nazionale Brenno Begani nella sua relazione introduttiva all’Assemblea – che seguiremo molto da vicino, perché il territorio e le Cooperative sono al centro del nuovo corso politico di AGCI. La presenza associativa è infatti necessaria in tutte le provincie e nei settori più rilevanti per avviare un percorso di ripresa nei confronti delle aderenti, delle Istituzioni e delle altre centrali cooperative aderenti all’Alleanza, lavorando per superare ad ogni ostacolo che si frappone al raggiungimento dell’unità della cooperazione Italiana e al contrasto alla falsa cooperazione”.

L’Assemblea ha inoltre rinnovato l’Ufficio di Presidenza che risulta composto dal Presidente Malagamba, da Dino Incerti (Vice Presidente) e da Andrea Germi, e il Consiglio Regionale composto da Enrico Malagamba, Dino Incerti, Andrea Germi, Franco Fogliarini, Stefano Veggi, Silvio Antola, Eleonora Pozzolo. Responsabili di Provincia sono stati nominati Franco Fogliarini (Provincia di Imperia), Stefano Veggi (Provincia di Savona), Andrea Germi (Provincia di La Spezia), mentre Responsabili di Settore saranno Enrico Malagamba (Produzione, Lavoro, Terziario, Ambiente e Sviluppo Urbano), Dino Incerti (Agricoltura , Pesca e Consumo), Andrea Germi (Sociale, Sanitario, Mutualità, Cultura, Turismo e Sport), Silvio Antola (Credito e Finanza), Eleonora Pozzolo (Editoria, Comunicazione, Formazione). Roma, 20 settembre 2018