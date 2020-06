Dal Colombo si torna a volare: le destinazioni per l’estate

Primo giorno di graduale ritorno alla normalità per l’aeroporto Cristoforo Colombo: dopo tre mesi in cui l’unico volo disponibile e in servizio è rimasto quello per Roma di Alitalia (su cui, tra l’altro, da settimane si dibatte), giovedì mattina da Genova è previsto anche il volo da e per Palermo rispettivamente delle 12.15 e delle 12.50.

Il volo è operato da Volotea, che ha scelto Genova come hub (e che riprenderà pieno servizio dal 3 luglio), e nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altri: Catania, Palermo, Olbia, Amsterdam, Londra, Monaco e Pantelleria sono alcune, insieme con altre destinazioni europee operate dalle diverse compagnie che volano dal Colombo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aeroporto di Genova, intanto, ha confermato le misure di sicurezza adottate per prevenire il contagio da coronavirus. Oltre alla misurazione della temperatura all’ingresso e all’obbligo di indossare la mascherina è stato adottato un nuovo sistema di filtraggio dell’aria in cabina.

Aeroporto di Genova, voli e destinazioni per l’estate