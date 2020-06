Acquario di Genova, due bimbi gratis per ogni genitore fino al 30 giugno

Fino al 30 giugno all'acquario di Genova ogni adulto pagante a tariffa intera potrà essere accompagnato da due ragazzi (4-12 anni) gratuiti. La promozione è acquistabile sia online su acquariodigenova.it sia direttamente in cassa. Acquistare il biglietto online con anticipo consente di scegliere il giorno e l'orario di ingresso, garantendosi la possibilità di organizzare la visita nei tempi desiderati ed è pertanto la scelta consigliata dalla struttura.

Per poter rispettare le nome di sicurezza in termini di distanziamento sociale è stata infatti ridotta la capienza della struttura e abbassata la soglia di ingressi per ogni fascia di ingresso, con conseguente limite giornaliero ridotto rispetto ai periodi pre emergenza covid-19.

Per coloro che sono interessati al mare a 360° e intendono unire la visita dell'Acquario di Genova a quella al Galata Museo del Mare, fino al 30 giugno è disponibile una promozione similare sul biglietto combinato GalatAcquario, acquistabile sul sito e in cassa alla tariffa unica di 30 euro con due biglietti ragazzi (4-12 anni) gratuiti a fronte di un biglietto adulto intero pagante.

Torna per il pubblico di Genova lo speciale Mercoledì dei genovesi che fino al 30 giugno sarà eccezionalmente esteso a tutta la giornata e non solo al pomeriggio e sarà valido anche mercoledì 24 giugno, festa del santo patrono della città. La promozione per i genovesi è acquistabile esclusivamente in cassa presentando il documento di identità che attesti la residenza a Genova o provincia di Genova.

Fino al 30 giugno l'acquario di Genova osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18 con ultimo ingresso alle ore 16; il sabato, la domenica e i giorni festivi un orario prolungato dalle ore 9 alle ore 20 con ultimo ingresso alle ore 18.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I visitatori dell'acquario di Genova, dopo essersi sottoposti al controllo della temperatura corporea all'ingresso, si dovranno attenere al Regolamento di visita Covid-19; che prevede, tra le altre cose, l’obbligo di indossare la mascherina durante la permanenza all’interno della struttura e di rispettare la distanza di sicurezza tra diversi gruppi famigliari, consultabile sul sito https://www.acquariodigenova.it/wp/wp-content/uploads/2020/05/Regolamento-di-visita.pdf.