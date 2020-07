A7, secondo giorno di chiusura tra Bolzaneto e Ovest: code e disagi

Seconda giornata di chiusura per il tratto di A7 compreso tra i caselli di Bolzaneto e di Ovest in direzione Genova, seconda giornata di traffico paralizzato in Valpolcevera.

La chiusura è necessaria, spiega Autostrade, per approfondimenti tecnici nella galleria Zella, controlli che hanno costretto anche alla chiusura dell’allacciamento tra la A7 e la A12 direzione Livorno: conseguenza della fase «più impegnativa e complessa dei controlli in galleria - hanno spiegato da Autostrade - le gallerie coinvolte presentano caratteristiche costruttive e sovrapposizioni di lavori, eseguiti nel corso degli anni, tali da rendere più elaborate le operazioni di smontaggio dei rivestimenti presenti e più probabili le necessità di intervento sulle superfici sottostanti».

La chiusura del tratto per la seconda mattinata consecutiva ha provocato ovviamente code su gran parte del nodo autostradale e in diverse parti della città, dalla Valpolcevera a Sampierdarena. Tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova, in particolare, si sono formati 2 km di coda.

Chiusura A12, i percorsi alternativi

A coloro che da Milano sono diretti a Genova si consiglia di utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Gli automobilisti che da Genova sono diretti in A12 dovranno raggiungere la stazione di Genova Est tramite viabilità ordinaria.

Chi proviene da Genova Ovest ed è diretto a Genova Bolzaneto deve percorrere la viabilita' ordinaria.

Chi dalla A12 è diretto verso Genova potrà utilizzare le uscite di Genova est sulla stessa A12 oppure di Bolzaneto sulla A7.