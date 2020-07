Autostrade, ancora code: slitta la riapertura dell'A7 tra bivio con A12 e Ovest

Altra mattinata di caos, code e rabbia sul nodo autostradale ligure. Sulla A7 Serravalle-Genova è infatti rimasto chiuso il tratto tra il bivio con la A12 e Genova Ovest verso Genova per lavori.

La riapertura è avvenuta soltanto alle 8.40, con conseguente collasso del traffico su diverse tratte e sulla viabilità urbana, ancora una volta invasa da chi ha preferito evitare l’autostrada e tentare la fortuna sulle strade della città.

A pagare il prezzo più caso ancora una volta il ponente, con le zone di Pegli e di Pra’ paralizzate. Rallentamenti anche in Valbisagno e in zona Staglieno, complice la presenza del semaforo regola l’accesso alla galleria di Staglieno per chi è diretto verso Genova Est.

Con la chiusura di diversi caselli nel levante, inoltre - Chiavari e Lavagna in primis - anche l'Aurelia in alcuni tratti è un unico, lungo serpentone di auto. E giovedì mattina sempre sulla A26 stata temporaneamente chiusa l'uscita di Vercelli Est in direzione Gravellona Toce a causa di un incidente tra un’auto ed un autocarro, in cui l'automobilista ha perso la vita: pesanti le ripercussioni per chi proviene da Genova e imbocca la A26 verso nord.