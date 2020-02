Inaugurato il nuovo viadotto sulla A6, 70 giorni dopo il crollo

A meno di tre mesi dal crollo il nuovo viadotto Madonna del Monte sulla Autostrada A6 è stato inaugurato venerdì 21 febbraio 2020 e sarà nuovamente percorribile da sabato 22 febbraio con l'autostrada che torna pienamente agibile su doppia corsia.

Presenti all'inaugurazione il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, il Presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. Il nuovo viadotto è lungo 58 metri ed è stato inaugurato con un paio di settimane di anticipo rispetto alle previsioni.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha commentato: «Una bella giornata quella di oggi perché siamo a inaugurare il viadotto sull’A6, riaperto in tempi record, in 70 giorni, dopo il crollo avvenuto a novembre in seguito a una frana. Un grande lavoro che ha coinvolto 30 imprese e 40 persone al giorno in un cantiere che non si è mai fermato. Dopo un autunno pesantissimo tra frane e maltempo abbiamo dimostrato di essere in grado di reagire alle emergenze. Entro primavera sarà anche pronto il nuovo straordinario ponte di Genova disegnato da Renzo Piano, che si aggiungerà alla viabilità alternativa creata per fronteggiare l'emergenza».