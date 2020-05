Autostrade, casello di Genova Est chiuso sino a lunedì per verifiche nella galleria

La riapertura della galleria "Campursone II”, sulla A12, è prevista per la notte di domenica 24 maggio e le prime ore della mattina di lunedì 25 maggio. Ne dà notizia Autostrade, che venerdì mattina ha chiuso il tunnel per verifiche strutturali con conseguente chiusura del casello di Genova Est in entrambe le direzioni.

«A seguito delle attività ispettive notturne condotte da Proger - fa sapere Autostrade - società di ingegneria esterna appartenente all’Ati incaricata del monitoraggio infrastrutturale della rete, la chiusura del fornice è stata prolungata, come previsto dalla procedura, per consentire già dal mattino le necessarie attività di ispezione approfondite e l’avvio di interventi di ripristino».

L’ispezione con georadar e laser scanner, operati dagli ispettori del pool di società composto dal Gruppo Lombardi, Rocksoil e SWS, dovrebbero completare l’ispezione approfondita entro la serata di venerdì. In totale sono 30 i tecnici impegnati nella verifica e nei carotaggi per determinare le resistenze del calcestruzzo e videoscopie del rivestimento - in linea con le misure concordate con l’ufficio ispettivo territoriale del Mit - e «darà immediato corso alle attività di progettazione nei punti individuati all’interno del fornice».