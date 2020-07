A10, per schivare la coda c’è chi fa “dietrofront” e procede contromano

A mali estremi, estremi (e pericolosissimi) rimedi: in un ordinario pomeriggio di code sulla A10, c’è chi ha deciso di evitare il blocco dovuto ai lavori tornando indietro di qualche metro per cambiare direzione.

È successo nel primo pomeriggio di mercoledì a poche decine di metri dal casello di Arenzano, in direzione Savona: all’altezza del km 19 Autostrade ha allestito uno scambio di carreggiata per lavori nella galleria dopo il casello, lasciando aperta la carreggiata “tradizionale” soltanto per consentire a chi è diretto ad Arenzano di uscire al casello.

Nel punto di innesto da una carreggiata all’altra (in direzione Savona) inevitabilmente si è creata una lunga coda che ha coinvolto anche mezzi pesanti. E tra persone che ormai esasperate, e immobili, sono scese dai loro mezzi per sgranchirsi le gambe, rassegnati, è spuntato anche chi, vedendo la coda, è tornato indietro di qualche metro per tornare sulla carreggiata “tradizionale” e uscire al casello di Arenzano, nella speranza di evitare il blocco con la viabilità ordinaria. Che, da stamattina, è ugualmente congestionata.