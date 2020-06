A10, chiuso (senza avviso) il tratto tra Pra' e Pegli: traffico paralizzato

Altra mattinata difficile sul nodo autostradale ligure dopo che, sulla A10 Genova - Savona, è stato chiuso (senza comunicazione precedente) il tratto tra Genova Pra' e Genova Pegli in direzione di Genova, poi riaperto poco prima delle 10.

Al momento della riapertura del tratto, intorno alle 11 (alle 10 è stata riaperta una sola corsia) sull'A10 dopo Varazze in direzione Genova si registravano 13 km di coda e 15 km in A26 dopo Ovada, sempre verso Genova. Per consentire ai veicoli provenienti dalla A26 di raggiungere il nodo genovese - come stabilito nella programmazione di viabilità alternativa, condivisa nei tavoli istituzionali territoriali - il traffico è stato deviato verso l'A7.

All'uscita obbligatoria di Genova Pra’, intorno alle 7.30, c’erano 5 km di coda a partire da Arenzano. Altri 7 km di coda sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, tra Masone e il bivio con la A10 Genova - Ventimiglia verso Genova. Furiosi gli automobilisti, ignari della chiusura, non comunicata, e rimasti bloccati per ore senza informazioni.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha già annunciato di aver «convocato oggi d'urgenza i vertici di Autostrade in Regione dopo le code generate dalla chiusura prolungata, e non comunicata, di una galleria, che ha generato caos su tutta la rete autostradale ligure».

«Una cosa è la messa in sicurezza seria, anche se colpevolmente rimandata, altro è imprigionare migliaia di cittadini e immobilizzare tutta la Liguria - ha tuonato Toti - È una situazione inaccettabile e noi non staremo a guardare mentre il governo tace e non decide su infrastrutture e concessioni. Abbiamo il diritto di ripartire anche noi».

«Ho il dovere di riportare la giusta indignazione degli albergatori liguri, che in queste ore stanno ricevendo lamentele dai clienti e rischiano di pagare per l'ennesima volta la disorganizzazione e l'irresponsabilità di un concessionario che non impara mai dai suoi errori - ha aggiunto l'assessore al Turismo e ai Trasporti, Gianni Berrino - È inaccettabile che in tre mesi di chiusura dei confini regionali, e in mesi primaverili, Autostrade non abbia pianificato la maggior parte degli interventi di manutenzione che sapeva già di dover fare e li porti a esecuzione ora tutti insieme, con la stagione turistica che cerca di partire tra mille difficoltà».