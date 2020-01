Anche a Genova la giornata di protesta contro il 5G

Sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 10 in piazza De Ferrari è in programma il '5G global protest day'. I partecipanti ad oggi sulla pagina Facebook dedicata all'evento sono ancora pochi, ma non si può escludere che sabato in piazza ci siano di più degli attuali 15 aderenti.

«Genova - scrivono gli organizzatori - è una delle città sperimentali per il 5G, tecnologia a onde millimetriche di cui si ignorano gli effetti dannosi sulle persone, sugli animali e sull'ambiente. Vogliamo essere noi le cavie? Io no. Scendo in piazza il 25 gennaio».

Durante la giornata saranno raccolte firme per fermare il 5G.